Блинкен: остановка сотрудничества КНР с США по климату повлияет на весь мир

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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Приостановка Пекином сотрудничества с Вашингтоном по климатическим вопросам будет иметь последствия для всего мира, особенно для развивающихся стран, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Во время пресс-конференции на Филиппинах он назвал этот шаг безответственным, сообщает ТАСС.

Приостановка сотрудничества по климату наказывает не США, а мир, в частности развивающийся мир. Мы не должны «держать в заложниках» сотрудничество по вопросам глобального характера из-за различий между нашими странами, — отметил Блинкен.

Пекин временно разорвал сотрудничество с Вашингтоном из-за визита в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В частности, Китай отменил встречи представителей военных ведомств, прекратил работу линии прямой связи между региональными военными командованиями, приостановил взаимодействие в рамках механизма обеспечения безопасности на море, а также в сфере борьбы с изменением климата и торговлей наркотиками.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И призвал мировое сообщество объединить усилия для того, чтобы противостоять давлению Соединённых Штатов и предотвратить их вмешательство во внутреннюю политику других государств. По словам дипломата, если этого не сделать сейчас, то мир вернётся к законам джунглей.