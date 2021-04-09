Блинкен намерен обсудить с НАТО ситуацию у границ Украины

https://static.news.ru/photo/637e6906-99dc-11eb-bd04-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: POOL/Reuters

Соединённые Штаты по-прежнему обеспокоены размещением российских войск возле границ с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается вновь вернуться в Брюссель, чтобы обсудить с НАТО и европейскими руководителями эту ситуацию.

Как утверждает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Блинкен проведёт в Европе практически всю следующую неделю. Отмечается, что в это же время там будет находиться и глава Пентагона Ллойд Остин, который готовится встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Энтони Блинкен вернётся в Брюссель <...> для дополнительных встреч с представителями НАТО и Евросоюза, — говорится в сообщении.

Вместе с тем ситуация вокруг Украины хотя и будет на повестке визита Блинкена, всё же не будет доминировать. Уточняется, что он намерен обсудить и ряд других проблем, с которыми сталкивается Североатлантический альянс.

Ранее NEWS.ru писал, что армия Великобритании перешла в режим повышенной готовности из-за передвижений российских войск у границы Украины. В Минобороны страны и в правительстве озабочены возможной агрессией военных РФ.