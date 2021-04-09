Блинкен намерен обсудить с НАТО ситуацию у границ Украины

Соединённые Штаты по-прежнему обеспокоены размещением российских войск возле границ с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается вновь вернуться в Брюссель, чтобы обсудить с НАТО и европейскими руководителями эту ситуацию.
Как
Энтони Блинкен вернётся в Брюссель <...> для дополнительных встреч с представителями НАТО и Евросоюза, — говорится в сообщении.
Вместе с тем ситуация вокруг Украины хотя и будет на повестке визита Блинкена, всё же не будет доминировать. Уточняется, что он намерен обсудить и ряд других проблем, с которыми сталкивается Североатлантический альянс.
Ранее NEWS.ru писал, что армия Великобритании перешла в режим повышенной готовности из-за передвижений российских войск у границы Украины. В Минобороны страны и в правительстве озабочены возможной агрессией военных РФ.