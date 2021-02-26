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«Ковбойское шоу»: бизнесмен Пригожин оценил попадание в список розыска ФБР

16:04, 26 февраля 2021 253
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Бизнесмен Евгений Пригожин саркастически оценил включение в список российских граждан, разыскиваемых американским Федеральным бюро расследований (ФБР). Он назвал это «ковбойским шоу».

Накануне вашингтонский офис ведомства вновь опубликовал в Twitter список россиян, которые разыскиваются по делу о «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. В их числе оказался и Пригожин.

Близкий к Кремлю бизнесмен в своём комментарии констатировал, что американское общество столкнулось с грузом проблем, причиной которых является разворовывание бюджета олигархами и политиками. И Россия уже давно является страшилой для прикрытия разрыва между государством и народом.

50% американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведётся охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена, — приводит слова Пригожина аккаунт его компании во «ВКонтакте».

Он заметил, что правда всё равно останется за «хорошими парнями», к которым он причисляет себя. А единственный выход для «плохих парней» — самопиар, чем и занимается ФБР.

Ранее NEWS.ru писал, что ФБР предложило вознаграждение в сумме до $250 тысяч за информацию о разыскиваемом россиянине Константине Килимнике. Его в ведомстве называют «сотрудником российской разведки».

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