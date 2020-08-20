Bild: за Навальным вылетел самолёт с медиками из Германии

https://static.news.ru/photo/8bed5c2a-e367-11ea-84ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Госпитализированный в Омске оппозиционер Алексей Навальный может быть доставлен в Берлин к полудню, если всё пойдёт по плану, сообщают немецкие СМИ.

Уточняется, что принадлежащий организации Cinema for Peace Foundation борт вылетел из Нюрнберга в Омск около 04:11 мск.

Самолёт в воздухе, у нас есть все необходимые российские бумаги с 12:35 (01:35 мск), и мы надеемся, что Алексея можно будет перевезти завтра утром. Так что мы сможем доставить его прямо в Берлин, — цитирует Bild Джака Бизилджа — представителя немецкой организации.

Перелёт между Баварией и Омском занимает примерно пять часов, и немецкая сторона выразила надежду, что российский оппозиционер может быть доставлен в Берлин уже к полудню 21 августа.

Сотрудники Навального ранее «лихорадочно работали с активистами, чтобы доставить якобы отравленного оппозиционного политика в Германию», отмечает издание.

Оппозиционер находится в омской больнице с 20 августа. Он был госпитализирован, после того как ему стало плохо в самолёте, совершавшем рейс из Томска. Позже стало известно, что он впал в кому. По одной из версий, Навальный был отравлен. Утром 21 августа в Омск для участия в расширенном консилиуме касательно состояния известного пациента прибыли врачи из ведущих медцентров Москвы, передаёт РИА Новости. Решается вопрос о том, транспортабелен ли больной.

Сейчас проходит консилиум с участием московских специалистов. Пресс-подход ориентировочно сдвигаем на час. Для того, чтобы что-то сказать, нам нужно, чтобы было понятно мнение экспертов, — сообщила представитель регионального Минздрава Татьяна Шакирова.

Как писал NEWS.ru ранее, состояние госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального не изменилось за ночь на 21 августа, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.