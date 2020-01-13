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Парламент Абхазии утвердил премьер-министра Валерия Бганбу на пост исполняющего обязанности президента.

Его кандидатуру поддержали все депутаты, которые присутствовали на внеочередном заседании Народного Собрания Абхазии, передаёт ТАСС.

Бганба не в первый раз исполняет обязанности главы республики — в 2014 году он был назначен на должность в связи с политическим кризисом.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд Абхазии признал незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы на президентских выборах и назначил новые. Результаты голосования оспорил лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния.

Позднее вице-президент Абхазии Аслан Барциц объявил об уходе в отставку. Соответствующее решение он принял в связи с отказом президента республики от своих полномочий.