https://static.news.ru/photo/030f8574-35e6-11ea-820a-fa163e074e61_660.jpg Аслан Барциц Фото: presidentofabkhazia.org

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц объявил об уходе в отставку. Соответствующее решение он принял в связи с отказом президента республики Рауля Хаджимбы от своих полномочий.

Во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента Республики Абхазия, — цитируется заявление Барцица на сайте главы государства.

Некоторое время назад Барциц сообщил, что Хаджимба от казался от участия в повторных выборах президента Абхазии. При этом он отметил, что бывший лидер страны продолжит участвовать в политическом процессе.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд Абхазии признал незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы на президентских выборах и назначил новые. Результаты голосования оспорил лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния.