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Соединённые Штаты провели сверхсекретную операцию против одного из иранских командиров, однако она обернулась провалом. Об этом сообщает Washingnon Post.

По данным издания, операция против руководителя сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Абдоля Резы Шахлая проводилась в день атаки на Касема Сулеймани. Военачальник был убит 3 января...