Во втором туре президентских выборов в Абхазии кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы, сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что Верховный суд принял решение назначить новые президентские выборы. Находившиеся в суде сторонники оппозиции встретили это решение коллегии аплодисментами.
Как ранее писал NEWS.ru, 10 января в Сухуме прошла встреча Рауля Хаджимбы с представителями оппозиции. Посредником в процессе выступает Общественная палата республики (ОП).
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