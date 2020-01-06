https://static.news.ru/photo/7fe2b7ea-3160-11ea-995c-fa163e074e61_660.jpg Кира Квин Фото: kira_queet/vk.com

Бельгийский суд приговорил беженца из Дагестана Шамиля Маликова, более известного в соцсетях как Шамиль Скайповский, к пяти годам тюрьмы за призывы к джихаду и насилию в отношении представителей других религиозных и этнических групп, а также за угрозы порноактрисе Кире Квин (Аде Махачевой).

Суд постановил, что обвиняемый распространял через социальные сети призывы к насилию. Кроме того, в его телефоне найдены экстремистские ролики, — сообщает бельгийское издание HLN.

Первой на 50-летнего «миссионера» пожаловалась его жена, сообщив, что он угрожал ей и их сыновьям. Также суд установил, что Маликов призывал к расправе над своей соотечественницей Адой Махачевой, и она была вынуждена скрываться от него в Австрии. Кроме того, в его телефоне были обнаружены фотографии с флагами запрещённой в РФ экстремистской организации «Исламское государство».

Как писал NEWS.ru, МВД РФ сообщило о задержании с начала года 14 участников боевых действий за рубежом, вернувшихся в Россию. По фактам участия в террористической деятельности правоохранители возбудили около 400 уголовных дел. В ведомстве подчеркнули, что террористы продолжают использовать Сирию в качестве плацдарма, координирующего деятельность «спящих» ячеек джихадистов.