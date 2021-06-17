Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире после Безоса

https://static.news.ru/photo/2669ca34-cfb9-11eb-8fb8-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Основатель американской компании Amazon Джефф Безос уступил воё первенство по званию самого богатого человека в мире. Им стал президент группы компаний компаний LVMH, куда входит Louis Vuitton Moet Hennessy, Бернару Арно.

О смене миллиардеров указывается в рейтинге Forbes Real-Time. В сообщении издан и говорится, что состояние главы владеющего Louis Vuitton и Dior холдинга LVMH Бернара Арно впервые превысило $200 млрд.

Французу, ставшему самым богатым человеком планеты, 72 года. Его состояние за сутки увеличилось на $1,4 млрд. Оно превысило состояние Безоса на $100 млн. Состояние основателя Amazon на сегодня составляет $199,5 млрд.

На третьем месте в списке самых богатых людей в мире стоит основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого составляет $154,3 млрд.

Как сообщалось ранее, генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос заявил, что покинет свой пост 5 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.