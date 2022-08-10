«Берет на понт»: публицист назвал цель поездки Блинкена в турне по Африке Публицист Кононенко: Блинкен поехал в Африку, чтобы «взять на понт» местных лидеров

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправился в турне по трем африканским странам, чтобы попытаться отменить результаты переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с лидерами Египта, Уганды, Эфиопии и Республики Конго, заявил публицист Максим Кононенко. По его мнению, которое приводит «Царьград», Блинкен планирует «взять на понт» африканские власти.

Я думаю, Блинкен просто уверен, что перебьет предложения Лаврова, предложения России и Америка сможет предложить Африке что-то уникальное — такое, что и Китай им не может предложить. А Китай, кстати говоря, в Африке очень активно работает. Не Россия. И в конечном итоге, значит, Африка будет американской. Блинкен берёт Африку на понт, надеясь перебить Лаврова, — высказался Кононенко.

Публицист считает, что Блинкен попробует повлиять на позицию африканских лидеров. Однако, отметил Кононенко, в Африке недовольный антироссийской политикой Запада, так как она негативно влияет на проблемы с продовольствием на континенте. Он предположил, что именно самонадеянность Вашингтона подтолкнула Блинкена на поездку в Африку, так как США, по словам Кононенко, убеждены, что страна является лидером среди всех государств.

Ранее обозреватели The Wall Street Journal заявили, что государственный секретарь США Энтони Блинкен потерпел поражение от главы МИД РФ Сергея Лаврова в борьбе за Африку. Госсекретарь Соединенных Штатов вслед за Лавровым отправился в турне по странам Юго-Восточной Азии и Африки. По мнению авторов статьи, ведущие государства Африки сохранили нейтральную позицию, когда западная сторона призвала их ввести санкции против России. Это стало опасным сигналом для Вашингтона.