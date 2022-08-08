В США рассказали о победе Лаврова над Блинкеном WSJ: Блинкен проиграл Лаврову в борьбе за Африку

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров

Государственный секретарь США Энтони Блинкен потерпел поражение от главы МИД РФ Сергея Лаврова в борьбе за Африку, пишет The Wall Street Journal. Госсекретарь Соединенных Штатов вслед за Лавровым отправился в турне по странам Юго-Восточной Азии и Африки. По мнению авторов статьи, ведущие государства Африки сохранили нейтральную позицию, когда западная сторона призвала их ввести санкции против России. Это стало опасным сигналом для Вашингтона.

Для них (стран. — NEWS.ru) эти заявления стали тревожным звоночком. Африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто поддаться риторике Запада, — заявил Кулибали.

По мнению эксперта, крупные африканские страны отказали в поддержке резолюций ООН, которые направлены на осуждение России.

Лавров принял участие в пятидневном турне по африканским государствам с 23 по 28 июля. В ходе поездки он посетил Египет, Уганду, Республику Конго и Эфиопию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поездка Лаврова в Африку вызвала панику у США и американские дипломаты стали просить своих коллег из других стран не фотографироваться с Лавровым. Захарова считает, что таким образом Соединенные Штаты пытаются «залатать информационные дыры», чтобы сохранить образ изолированной от мира России.