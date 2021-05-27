Береговая охрана Японии может задержать российское судно «Амур»

https://static.news.ru/photo/323c26a0-be97-11eb-8239-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: ТАСС

На время проведения разбирательств по делу о столкновении с японской рыболовной шхуной «Хокко-мару 8» береговая охрана Японии может задержать российский траулер «Амур» в порту Момбэцу префектуры Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел береговой охраны Японии в Момбэцу.

По информации береговой службы, срок задержания будет зависеть от содержания расследования.

Мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться. В связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что капитан российского траулера участвует в разбирательстве по делу о столкновении с японской шхуной на добровольной основе. Никаких уведомлений о его аресте до настоящего времени не поступало. По данным генконсульства РФ В Саппоро, «Амур» в настоящее время находится в порту Момбэцу, но не удерживается там.

Инцидент произошёл 26 мая в 23 километрах от побережья японского острова Хоккайдо. В результате столкновения японской рыболовецкой шхуны «Хоко-мару 8» и российского рыболовного траулера «Амур» погибли трое из пяти японских рыбаков. После происшествия «Амур» был направлен в порт Момбэцу.

Российский траулер принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», зарегистрированной в Южно-Сахалинске.