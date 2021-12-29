Белый дом заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена запросила Москва

Телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом 30 декабря пройдёт по инициативе Москвы. По крайней мере, запрос на диалог был сделан с российской стороны, заявил представитель администрации Белого дома, сообщает РИА Новости.

Завтра президенты поговорят по телефону по запросу российской стороны, — подчеркнул он.

Неназванный сотрудник администрации уточнил, что, по мнению Байдена, прямой диалог лидеров заменить нечем, особенно когда речь идёт о России.

Он добавил, что в ходе общения по телефону главы государств обсудят предстоящий стратегический диалог, контакты РФ — НАТО и по линии ОБСЕ. В Вашингтоне готовы к дипломатии для разрешения ситуации вокруг Украины.

Причину запроса разговора в Белом доме не знают, отметил представитель администрации.

Ранее стало известно, что в Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Байдена. Это сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, переговоры запланированы на поздний вечер 30 декабря. До этого о предстоящей беседе сообщил Белый дом, отметив, что лидеры двух государств обсудят несколько тем.