В США заявили, что РФ готовится атаковать гражданские суда в Черном море Представитель Белого дома Ходж: Россия готовится атаковать гражданские суда в Черном море

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса, Украина

Российские силы могут в скором времени атаковать гражданские суда в Черном море и возложить ответственность за это на Украину, заявил пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж. Он утверждает, что Москва уже заложила морские мины на подходы к украинским портам, передает Associated Press.

Наша информация указывает на то, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам. <...> Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину, — сказал Ходж.

В публикации отмечается, что накануне при обстреле Одессы было уничтожено 60 тысяч тонн зерна. Как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, оно должно было отправиться в Китай.

Ранее Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие на Украину через Черное море, будут рассматриваться в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов. Кроме этого, страны, которым принадлежат корабли, будут считаться вовлеченными в боевые действия на Украине. Несколько районов в некоторых частях международных водах Черного моря объявлены опасными для судоходства из-за отзыва гарантий безопасности в рамках зерновой сделки.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили с вертолета Ка-27 украинскую мину в Черном море. На опубликованных кадрах видно, что военные стреляют из пулеметов в море, спустя некоторое время в воде раздается взрыв.