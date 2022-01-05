Белый дом отверг обвинения в причастности к протестам в Казахстане

США отрицают прозвучавшие ранее обвинения в организации протестов в Казахстане, заявила директор по коммуникациям Белого дома Джен Псаки. Американская администрация следит за происходящим в стране и также призывает протестующих разойтись по домам, а властей просит быть более сдержанными, передаёт РИА Новости.

Политик подчеркнула , что прозвучавшие из России предположения о том, что США могут стоять за протестами в Казахстане, кажутся ей «безумными».

Есть некоторые безумные российские утверждения по поводу того, что США стоят за всем этим. Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь и явно является частью стандартного темника российской дезинформации, — сказала она.

Накануне сообщалось о введённом до 19 января режиме чрезвычайного положения в Казахстане. Причиной стали внезапно вспыхнувшие протесты в стране. Источником конфликта между народом и властью послужили завышенные цены на газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении стоимости на данный вид ископаемого до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры. Также захвачен департамент КНБ в Алма-Ате.