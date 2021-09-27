Белорусской оппозиционерке присудили премию имени Вацлава Гавела

Комитет премии имени Вацлава Гавела объявил своё решение присудить в этом году эту награду, вручаемую за защиту прав человека, одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая осуждена на родине на 11 лет заключения за участие в заговоре с целью захвата власти. Премию во время трансляции осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы получила её сестра Татьяна Хомич.

Выступая на церемонии, председатель ПАСЕ Хeндрик Дамс отметил, что «Колесникова напоминает своей деятельностью борьбу самого Гaвела за свободу слова».

Она воплощает идеалы борьбы населения за гражданские и политические свободы. За свою деятельность она заплатила большую цену, так как была подвергнута аресту <...>. Мы можем говорить о её мужестве, потому что он готова поставить под угрозу собственную безопасность, отстаивая важные идеалы, — заявил он во время трансляции.

Ранее Минский областной суд приговорил оппозиционеров Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — в колонии усиленного режима. Оппозиционеры признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихали в течение долгого времени. Их участники считают, что победа досталась Александру Лукашенко только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.