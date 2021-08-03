Белорусская легкоатлетка Тимановская покинула посольство Польши

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уехала из посольства Польши в Токио. По данным ТАСС, она, предположительно, направилась в аэропорт.

Скорее всего, девушка отправится в Варшаву, так как ранее Польша выдала ей гуманитарную визу после скандала с НОК.

Спортсменка всё это время находилась в дипломатическом представительстве. В ведомство она попала 2 августа, когда отказалась вылетать в Белоруссию по требованию властей республики.

Ранее она заявила, что дома ей грозит опасность после критики тренерского штаба Белоруссии, который пытался заставить её выступить за страну на дистанции четыре по 400 метров. Легкоатлетка не готовилась к ней и собиралась выступить только на 100-метровке и 200-метровке.

«Я боюсь, что в Белоруссии меня могут посадить в тюрьму. Я не боюсь, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности», — потом призналась Тимановская.

Муж спортсменки Арсений Зданевич заявил, что переехал после скандала на Украину. Но признался, что никаких угроз со стороны представителей власти ему не поступало.