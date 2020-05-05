Белоруссия и Китай заключат соглашение о прямых инвестициях

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Два крупных грузинских города — Батуми и Кутаиси — открылись для въезда и выезда. Они были закрыты с 15 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.

По словам мэра Батуми Лаша Комахидзе, пока передвижение возможно только до комендантского часа. Что же касается блокпостов на дорогах, то они останутся, для того чтобы осуществлять термоскрининг людей, въезжающих в...