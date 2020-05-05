Белоруссия и Китай заключат соглашение о прямых инвестициях

Министерство экономики Белоруссии и Министерство коммерции Китая подписали меморандум, в рамках которого будет разработано соглашение о торговле услугами и инвестициях между двумя странами.
Стороны намерены определить секторы экономики, которые представляют взаимный интерес.
Взаимные прямые инвестиции являются краеугольным камнем в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества, потенциал которого велик, — отметили в белорусском посольстве.
По данным Минэкономики Белоруссии, подготовка к заключению соглашения займёт три месяца.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит опасности в проведении очного саммита лидеров государств Евразийского экономического сообщества в мае в Минске.
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