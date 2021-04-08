16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Белоруссия будет производить российскую вакцину

02:48, 09 апреля 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Белоруссия будет производить российскую вакцину от коронавируса. Лекарство будут разрабатывать на площадке объединения «Белмедпрепараты».

По словам министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича, вакцина на белорусском оборудовании появится примерно в октябре, сообщают «Известия».

Речь идёт о второй векторной вакцине.

Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину, — сказал Пиневич.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многие россияне по-прежнему подозрительно относятся к прививкам, однако пример президента Владимира Путина придаст всему процессу вакцинации в стране динамику. Так считает пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео