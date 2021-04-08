Белоруссия будет производить российскую вакцину от коронавируса. Лекарство будут разрабатывать на площадке объединения «Белмедпрепараты».
По словам министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича, вакцина на белорусском оборудовании появится примерно в октябре,
Речь идёт о второй векторной вакцине.
Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину, — сказал Пиневич.
Ранее NEWS.ru сообщал, что многие россияне по-прежнему подозрительно относятся к прививкам, однако пример президента Владимира Путина придаст всему процессу вакцинации в стране динамику. Так считает пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.