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Флаг нацистской Германии подняли на одной из позиций украинских военных, когда с визитом там находился президент Украины Владимир Зеленский.

В объектив камер наблюдения ополченцев на передовой попал стяг на территории Марьинки, сообщает пресс-служба Народной милиции самопровозглашённой ДНР. Развешенная тряпка оказалась флагом вермахта нацистской Германии, — подчеркнули в пресс-службе, показав...