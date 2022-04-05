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Бастрыкин поручил расследовать преступления ВСУ в Харьковской области

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факты минирования дорог украинскими военными
11:52, 05 апреля 2022
Бастрыкин поручил расследовать преступления ВСУ в Харьковской области Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты преступлений, совершённых силами ВСУ в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ. В частности, предстоит выяснить обстоятельства взрыва местной плотины, а также расследовать факты минирования дорог украинскими военными, с целью — не допустить выезд мирных жителей в Россию.

Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности,сообщили в СК РФ.

Издание приводит информацию Национального центра управления обороной РФ, из которой следует, что в Харьковской области боевики ВСУ заминировали обочины автострад в северном и восточном направлениях. Кроме того украинские военные взорвали плотину Оскольского водохранилища, из-за чего многократно возрос риск затопления более семи населенных пунктов, вдоль русла реки Северский Донец. 

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России проанализировать информацию об убийстве мирных жителей в городе Буче. Как сообщается на сайте СК РФ, следователи должны квалифицировать эту информацию по статье о фейках против Вооружённых сил России.

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