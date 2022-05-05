«Бандерлог и есть бандерлог»: Сатановский о словах посла Украины Мельника

Евгений Сатановский / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация, когда канцлер Германии Олаф Шольц в вопросе снятия антироссийских санкций обязан проконсультироваться с украинскими властями, показывает, кто считает себя в этой ситуации главным, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, кандидат экономических наук Евгений Сатановский. По его словам, украинской стороне присуща наглость и самонадеянность, раз она позволяет себе такое отношение к руководству одной из крупнейших европейских держав, которая к тому же поставляет ей оружие.

Если посол Украины в Германии, называет канцлера Германии Шольца обиженной ливерной колбасой, и после этого не вылетает из нее в течение 24 часов со свистов, тогда понятно, кто в доме гауляйтер, — заявил эксперт.

Он также отметил, что не понимает причин, по которым немцы позволяют в отношении себя такие неуважительные заявления, если это только не садомазохизм. Это, по его словам, в очередной раз показывает, во что превратилась Германия и Европа, и что из себя представляет современная Украина — «бандерологи и есть бандерлоги».

Я конечно не знаю, что украинцы принимают, а вообще, как говорится, «посади свинью за стол она и ноги на стол». По поводу Шольца — то что он никто и звать его никак, об этом ему много раз указывали украинские чинуши. Если честно, то Украина — это лягушка, которой в зад вставили соломинку и надули, летать она не умеет, а вот плавать и прыгать она больше уже не может, вот и эти надулись и с важным видом ведёт себя как свинья за столом, — добавил Сатановский.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведёт себя как «обиженная ливерная колбаса». Таким образом дипломат прокомментировал отказ Шольца ехать на встречу в Киев.