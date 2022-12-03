Баку направил в МО России список азербайджанских топонимов в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Список и карта населенных пунктов Карабаха с азербайджанскими топонимами официально направлены Баку в Минобороны России, заявили в Минобороны Азербайджана. В ведомстве отметили, что они также были переданы предыдущему и действующему командованию миротворческого контингента РФ, временно дислоцированному на территории республики, и Совместному российско-турецкому мониторинговому центру.

Вызывает огромное сожаление, что, несмотря не неоднократные обращения с нашей стороны, в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации названия азербайджанских территорий все еще приводятся под вымышленными армянскими топонимами, — говорится в сообщении.

Ведомство призвало командование миротворческого контингента РФ указывать названия азербайджанских населенных пунктов с правильными топонимами — согласно отправленным азербайджанской стороной официальным документам и картам.

В Минобороны республики указали, что в официальной информации миротворческого контингента РФ, опубликованной на официальном сайте Минобороны России, территория, упоминаемая как «территория Нагорного Карабаха», на самом деле является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, указываемые как «Мартуни» и «Мардакерт» — это Агдере и Ходжавенд.

Ранее Минобороны Азербайджана уже заявляло о недопустимости искажения названия населенных пунктов страны. В ведомстве отметили, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов Агдере, Ходжавенд, Суговушан и Гозлукёрпю, а не «Мардакерт», «Мартуни», «Мадагиз» и «Гетаван».

Также ведомство добавило, что следует «положить конец» упоминанию Карабахского экономического района Азербайджана как «территории Нагорного Карабаха», а также недопустимо называть азербайджанские территории вымышленными армянскими топонимами.