Байден созвал Совет нацбезопасности США из-за военной операции на Украине

Президент США Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности США в связи с военной операцией России на Украине, сообщает Белый дом в своём Twitter. Также американский президент намерен принять участие в виртуальной встрече стран G7 и публично объявить о новых антироссийских санкциях.

Совет национальной безопасности обсудил , как привлечь Россию к ответственности за «неспровоцированное и неоправданное нападение» на Украину.

До этого Джо Байден заявил, что США, их союзники и партнёры ответят на «нападение» России на Украину, а мир «призовёт» Москву к ответу. Глава Белого дома считает, что народ Украины подвергся неспровоцированной и неоправданной атаке российских сил. Президент США также заявил, что «Путин выбрал войну, которая приведёт к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям».

Также Байден рассказал о телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который попросил его и других мировых лидеров «ясно высказаться» против действий России и поддержать народ Украины. По словам Байдена, США «продолжат оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу».

Военная операция на Украине началась после выступления российского президента Владимира Путина. Он заявил о начале спецоперации в Донбассе с целью защиты мирных жителей и демилитаризации Украины.