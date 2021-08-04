Байден попросил губернатора штата Нью-Йорк уйти

Президент США Джо Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо оставить свой пост из-за его сексуальных домогательств. Об этом сообщает New York Post.

Расследование доказало , что Куомо домогался до нескольких женщин. Это тяжкое преступление по федеральному законодательству США. Результаты работы детективов были переданы Джо Байдену и президент сказал, что губернатор должен уйти. Разбирательство в отношении Куомо показало, что политик на основании своего служебного положения также оказывал давление на своих жертв, создавая невыносимые условия в работе.

В 2020 году во время предвыборной компании сам Джо Байден был обвинен в сексуальном преступлении. Помощница политика Тара Рид сообщила в социальной сети, что она подверглась сексуальному насилию с его стороны. Данная история относится к периоду первой половины 1990-х годов, когда политик был еще сенатором. Джо Байден победил на президентских выборах в США и сменил на посту Дональда Трампа. 20 января новый президент официально вступил в должность. Ранее Байден занимал пост вице-президента с 2009 по 2017 год.