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Байден попросил губернатора штата Нью-Йорк уйти

15:22, 04 августа 2021
Байден попросил губернатора штата Нью-Йорк уйти Фото: Lev Radin/Global Look Press
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Президент США Джо Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо оставить свой пост из-за его сексуальных домогательств. Об этом сообщает New York Post.

Расследование доказало, что  Куомо домогался до нескольких женщин. Это тяжкое преступление по федеральному законодательству США. Результаты работы детективов были переданы Джо Байдену и президент сказал, что губернатор должен уйти. Разбирательство в отношении Куомо показало, что политик на основании своего служебного положения также оказывал давление на своих жертв, создавая невыносимые условия в работе.

В 2020 году во время предвыборной компании сам Джо Байден был обвинен в сексуальном преступлении. Помощница политика Тара Рид сообщила в социальной сети, что она подверглась сексуальному насилию с его стороны. Данная история относится к периоду первой половины 1990-х годов, когда политик был еще сенатором. Джо Байден победил на президентских выборах в США и сменил на посту Дональда Трампа. 20 января новый президент официально вступил в должность. Ранее Байден занимал пост вице-президента с 2009 по 2017 год.

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