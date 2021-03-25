Байден пообещал «надлежащий ответ» на эскалацию со стороны КНДР

https://static.news.ru/photo/49c575ea-8d98-11eb-8168-96000091f725_660.jpg Фото: Senior Airman Clayton Wear/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что Вашингтон даст «надлежащий ответ», если Пхеньян решится на эскалацию после ракетных испытаний.

Американский лидер на своей первой публичной пресс-конференции заявил, что Северная Корея нарушила резолюцию 1718 ООН «этими самыми ракетами».

Мы консультируемся с нашими партнёрами и союзниками. Будет ответ, если они решат проводить эскалацию, — подчеркнул Байден.

Президент США отметил, что Вашингтон готов и к «некоторым формам дипломатии», передаёт РИА Новости.

По данным Японии и Южной Кореи, КНДР провела два ракетных испытания за последние дни: 21 марта две крылатые ракеты запустили в сторону Жёлтого моря на малой высоте, 25 марта — две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за ракетными испытаниями Северной Кореи. Представитель Кремля добавил, что эти испытания угрозы для России не представляют.