Байден пообещал «надлежащий ответ» на эскалацию со стороны КНДР

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что Вашингтон даст «надлежащий ответ», если Пхеньян решится на эскалацию после ракетных испытаний.
Американский лидер на своей первой публичной пресс-конференции заявил, что Северная Корея нарушила резолюцию 1718 ООН «этими самыми ракетами».
Мы консультируемся с нашими партнёрами и союзниками. Будет ответ, если они решат проводить эскалацию, — подчеркнул Байден.
Президент США отметил, что Вашингтон готов и к «некоторым формам дипломатии»,
По данным Японии и Южной Кореи, КНДР провела два ракетных испытания за последние дни: 21 марта две крылатые ракеты запустили в сторону Жёлтого моря на малой высоте, 25 марта — две баллистические ракеты в сторону Японского моря.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за ракетными испытаниями Северной Кореи. Представитель Кремля добавил, что эти испытания угрозы для России не представляют.