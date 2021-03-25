Кремль: ракетные испытания КНДР не представляют угрозы для России

https://static.news.ru/photo/a9cb3ecc-8d55-11eb-a014-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Jiangbo/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за ракетными испытаниями Северной Кореи.

Представителя Кремля спросили, обеспокоены ли российские власти действиями Пхеньяна.

Нет, эти испытания угрозы для России не представляют. Но мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями, — приводит ответ Пескова РИА Новости.

По данным Японии и Южной Кореи, КНДР провела два ракетных испытания за последние дни: 21 марта две крылатые ракеты запустили в сторону Жёлтого моря на малой высоте, 25 марта — две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на промышленном объекте северокорейского города Кангсон имеются признаки производства обогащённого урана, передавал NEWS.ru. В других местах, которые стали объектами проверки таких признаков не обнаружено. Гросси в своём докладе также указал, что ряд ранее закрытых ядерных объектов КНДР всё ещё не работают.