Северную Корею заподозрили в обогащении урана

https://static.news.ru/photo/169cca48-7aaf-11eb-a834-96000091f725_660.jpg Пхеньян, Северная Корея Фото: Chao Zhongshe/XinHua/Global Look Press

На объекте северокорейского города Кангсон имеются признаки производства обогащённого урана. Об этом сообщил в своём докладе гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

В Кангсоне выявлены признаки соответствующих работ. В других местах, которые стали объектами проверки — в частности на объекте в Йонбене, — нет подобных признаков, — говорится в его докладе, размещённом на сайте МАГАТЭ.

Гросси также указал, что ряд ранее закрытых ядерных объектов КНДР всё ещё не работают.

Как писал NEWS.ru, 21 февраля гендиректор МАГАТЭ сообщил, что с Ираном достигнуто техническое понимание о мониторинге ядерных объектов. По его мнению, это позволит стабилизировать «расшатанную ситуацию» и организовать дальнейшие политические консультации по иранской ядерной деятельности.

Ранее президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в форме «пять плюс один». Он отметил, что работа в этом направлении будет вестись в тесной координации с европейскими и другими партнёрами. Вашингтон ранее отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто СБ ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.