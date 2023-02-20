Байден анонсировал крупный пакет помощи Киеву

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Президент США Джо Байден заявил в ходе визита в Киев, что Украина получит новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на сумму $500 млн. Согласно заявлению главы страны, которое опубликовано на сайте Белого дома, США поставят Киеву боеприпасы, противотанковые системы и радары.

Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от бомбардировок, — говорится заявлении Байдена.

По данным Reuters, новый пакет помощи будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ранее 20 февраля в Киеве и на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о перекрытии центра столицы и пробках на основных дорогах города.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что 21 февраля президент США может обратиться к главе России Владимиру Путину и гражданам страны во время своего визита в Польшу. Содержание обращения Байдена Кирби не уточнил.