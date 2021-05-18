Байден агрессивно отреагировал на вопрос об Израиле и Палестине

https://static.news.ru/photo/5684b604-b88d-11eb-91c0-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский лидер Джо Байден запретил журналистке спрашивать у него о конфликте Израиля и Палестины. Это произошло во время визита политика на сборочный завод Ford, сообщает CNN.

Девушка подошла к нему, когда глава Белого дома сидел за рулём электрического пикапа F-150, и спросила, может ли она задать ему пару вопросов по палестино-израильскому конфликту.

Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ, — ответил американский лидер.

Он тут же уточнил, что данное высказывание следует расценивать в качестве шутки.

Ранее издание Politico со ссылкой на информированный источник сообщило, что американские официальные лица считают, что их закулисное вмешательство помогло предотвратить наземное вторжение израильской армии на территорию сектора Газа. Знакомый с ситуацией источник заявил, что американские официальные лица обращались к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой прекратить боевые действия против палестинцев в секторе Газа. Также будто бы Вашингтон способствовал переговорам с участием египетских властей и обеих сторон конфликта.

Ситуация в секторе Газа обострилась 10 мая. С начала конфликта были убиты свыше 200 палестинцев, более 6,5 тысячи получили ранения. В течение нескольких дней в результате обстрелов со стороны сектора Газа в Израиле погибли по меньшей мере 10 человек. Палестина готова участвовать в мирных переговорах с Израилем в Москве. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова принять на своей территории стороны конфликта.