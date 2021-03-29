Бабушка Барака Обамы умерла в Кении

https://static.news.ru/photo/9b474722-90d1-11eb-b882-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Фото: Thomas Mukoya / Reuters

В Кении в возрасте 99 лет умерла сводная бабушка 44-го президента США Барака Обамы Сара. Об этом сообщил сам экс-руководитель американского государства в своём аккаунте в Twitter..

Моя семья и я оплакиваем потерю нашей любимой бабушки Сары Огвел Оньянго Обамы, которую многие с нежностью называли Мама Сара, но мы её знали как Дани или бабушку, — написал Обама.

По словам экс-президента США, все родственники будут скучать по женщине и с признательностью вспоминать её долгую и удивительную жизнь.

Большим ударом для нации назвал смерть Сары президент Кении Ухуру Кеньятта, сообщает CNN. По словам Кеньятты, страна потеряла «матриарха, которая держала вместе семью Обама и была иконой семейных ценностей».

Сара Обама была третьей женой деда Барака Обамы по линии отца и не являлась кровной родственницей бывшего хозяина Белого дома. При этом она помогала воспитывать отца Барака.

Сам Барак Обама навещал родственницу в 2015 году, во время первого президентского визита в Кению, а затем — в 2018 году, уже после того, как оставил пост главы государства. При этом в своих мемуарах политик называл Сару «бабулей».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден регулярно консультируется с бывшим американским лидером Бараком Обамой по ряду вопросов. Об этом писал NEWS.ru.