Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: Michal Kamaryt/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посоветовал президенту США Дональду Трампу бороться с распространением коронавирусной инфекции по-чешски.

В своём обращении к американскому лидеру в Twitter Бабиш подчеркнул, что Соединённые Штаты могут решить критическую ситуацию с заболеванием, обязав граждан носить защитную текстильную повязку. По его словам, эта мера предосторожности понижает темп распространения вируса на 80%.

Чехия обязала своих граждан носить повязки (тем, у кого нет возможности приобрести медицинские маски или респираторы — прим. NEWS.ru) в общественных местах. Боже, благослови Америку! — написал чешский премьер.

 

Ранее NEWS.ru писал, что количество заразившихся COVID-19 в США достигло 123 тысяч человек. Жертвами инфекции стали свыше 2,2 тысячи жителей страны. Примерно половина заболевших приходится на долю штата Нью-Йорк — свыше 53 тысяч человек. В тройку лидеров также входят Нью-Джерси, где коронавирус выявлен у 11 тысяч человек, и Калифорния — 5,6 тысячи. По количеству выявленных случаев COVID-19 США сейчас занимают первое место. При этом находятся на втором по показателю смертности из-за коронавируса, уступая Италии.

Согласно последним данным, в России — 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает тысячу человек. Выздоровели 64 человека, восемь заболевших скончались. 

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

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