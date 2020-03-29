https://static.news.ru/photo/a5e348d8-71a2-11ea-a9a0-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: Michal Kamaryt/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посоветовал президенту США Дональду Трампу бороться с распространением коронавирусной инфекции по-чешски.

В своём обращении к американскому лидеру в Twitter Бабиш подчеркнул, что Соединённые Штаты могут решить критическую ситуацию с заболеванием, обязав граждан носить защитную текстильную повязку. По его словам, эта мера предосторожности понижает темп распространения вируса на 80%.

Чехия обязала своих граждан носить повязки (тем, у кого нет возможности приобрести медицинские маски или респираторы — прим. NEWS.ru) в общественных местах. Боже, благослови Америку! — написал чешский премьер.

Mr. President @realDonaldTrump , try tackling virus the Czech way. Wearing a simple cloth mask, decreases the spread of the virus by 80 %! Czech Republic has made it OBLIGATORY for its citizens to wear a mask in the public. Pls retweet. God bless America! https://t.co/BATFV8l3ob — Andrej BabiÅ¡ (@AndrejBabis) March 29, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что количество заразившихся COVID-19 в США достигло 123 тысяч человек. Жертвами инфекции стали свыше 2,2 тысячи жителей страны. Примерно половина заболевших приходится на долю штата Нью-Йорк — свыше 53 тысяч человек. В тройку лидеров также входят Нью-Джерси, где коронавирус выявлен у 11 тысяч человек, и Калифорния — 5,6 тысячи. По количеству выявленных случаев COVID-19 США сейчас занимают первое место. При этом находятся на втором по показателю смертности из-за коронавируса, уступая Италии.

Согласно последним данным, в России — 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает тысячу человек. Выздоровели 64 человека, восемь заболевших скончались.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.