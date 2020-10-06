Азербайджан пригрозил ответом при применении Арменией «Искандеров»

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе специального совещания приказал применить ответные меры в случае использования армянскими силами комплексов «Искандер».
Как заявил Гасанов, в случае применения «Искандеров» Азербайджан предпримет адекватные ответные действия. Министр поручил спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений с большой разрушительной силой.
Как
Ранее Минобороны Армении угрожало применить ракетные комплексы «Искандер» в Карабахе, если это «будет соответствовать логике ведения боевых действий».
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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