Азербайджан пригрозил ответом при применении Арменией «Искандеров»

https://static.news.ru/photo/c75a3cbe-07cb-11eb-a947-fa163e074e61_660.jpg Искандер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе специального совещания приказал применить ответные меры в случае использования армянскими силами комплексов «Искандер».

Как заявил Гасанов, в случае применения «Искандеров» Азербайджан предпримет адекватные ответные действия. Министр поручил спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений с большой разрушительной силой.

Как сообщается на сайте военного ведомства, в ходе совещания была также проанализирована текущая ситуация в проводимой контрнаступательной операции и дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника.

Ранее Минобороны Армении угрожало применить ракетные комплексы «Искандер» в Карабахе, если это «будет соответствовать логике ведения боевых действий».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.