Азербайджан поставит в Ставрополье кислород для лечения пациентов с COVID

Азербайджан поставит в Ставропольский край медицинский кислород для лечения пациентов с коронавирусом. Соответствующая договорённость была достигнута между властями региона и закавказской республикой, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Как ожидается, ежемесячно регион будет получать из Азербайджана порядка 500 тонн кислорода. Первая партия объёмом 110 тонн поступит уже в ближайшее время. Её доставят по железной дороге.

По словам Владимирова, в крае также планируется нарастить выпуск жидкого кислорода — его производство удвоят на заводе «Невинномысский Азот».

Но так как открытие заводов — дело небыстрое, а кислород нужен уже сейчас, используем все возможности для расширения внешних поставок, — пояснил губернатор.

В настоящее время в Ставропольском крае наблюдается высокая потребность в медицинском кислороде для лечений пациентов с коронавирусом. Всего в крае развёрнуто более пяти тысяч коек для коронавирусных больных, свободными остаются 12,5%.

Ранее о нехватке медицинского кислорода рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в 12 российских регионах его хватит только на двое суток.