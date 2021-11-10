Мурашко заявил о дефиците медицинского кислорода в 12 регионах

В 12 регионах России фиксируется напряжённая ситуация с медицинским кислородом, его хватит на двое суток. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передаёт РЕН ТВ.

На сегодняшний день <...> в целом по Российской Федерации <...> напряжённая ситуация, где мы прогнозируем запас кислорода до двух суток, — это 12 регионов, — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что в трёх из этих регионов обстановка с медицинским кислородом ежедневно контролируется в ручном режиме. Министр добавил, что в России в сутки расходуется 2925 тонн вещества, уточняет РИА Новости.

Ранее Мурашко сообщил, что нынешняя волна коронавирусной инфекции отличается от предыдущей стремительным распространением, а осложнения в результате заражения наступают раньше, чем в период распространения уханьского штамма COVID-19.

По словам главы Минздрава, сейчас в больницах проходят лечение около 258 тысяч пациентов с коронавирусом, из них 30 тысяч находятся в тяжёлом состоянии, а семь тысяч — на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.