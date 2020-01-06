https://static.news.ru/photo/91ae7ab4-3209-11ea-b90c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa ограничил полёты над Ираком и Ираном. Причиной стало обострение ситуации на Ближнем Востоке.

В настоящее время мы не летаем над Ираном и Ираком. Безопасность наших пассажиров и сотрудников является приоритетом, — цитирует ТАСС представителей компании.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства генерала Сулеймани. Он погиб после обстрела войсками США аэропорта Багдада. 8 января Иран нанёс несколько ракетных ударов по базе Айн аль-Асад в Ираке.

Как писал NEWS.ru ранее, конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам могут стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто.