Атомная субмарина США столкнулась с неизвестным объектом при погружении

Американская атомная ударная субмарина класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом. Инцидент произошёл 2 октября в Южно-Китайском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.

В ВМС отметили , что корабль находится в «безопасном и стабильном» состоянии, ядерная силовая установка не пострадала. Субмарина сигналов бедствия не подавала, в настоящее время она идёт в сторону базы на Гуаме.

Также подчёркивается, что жизням членов экипажа ничего не угрожает. При этом ведомственное издание USNI News рассказало , что при столкновении лёгкие и средние травмы получили не менее 11 моряков.

Ранее стало известно, что экипажи субмарин Военно-морских сил США несколько раз обнаруживали под водой неопознанные объекты, двигавшиеся на высокой скорости. Подробностей об этих инцидентах не приводится, однако известно, что они произошли ещё до того, как Пентагон сделал заявление, связанное с неопознанным летающим объектом (НЛО).