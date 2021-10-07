Атомная субмарина США столкнулась с неизвестным объектом при погружении

Американская атомная ударная субмарина класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом. Инцидент произошёл 2 октября в Южно-Китайском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.
В ВМС
Также подчёркивается, что жизням членов экипажа ничего не угрожает. При этом ведомственное издание USNI News
Ранее стало известно, что экипажи субмарин Военно-морских сил США несколько раз обнаруживали под водой неопознанные объекты, двигавшиеся на высокой скорости. Подробностей об этих инцидентах не приводится, однако известно, что они произошли ещё до того, как Пентагон сделал заявление, связанное с неопознанным летающим объектом (НЛО).