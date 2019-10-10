https://static.news.ru/photo/b3fb98dc-eb31-11e9-9174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Армия курдов заявила об уничтожении четырёх турецких танков в сирийском городе Телль-Абъяд.

Турецкие военные в рамках операции «Источник мира» вошли в Телль-Абъяд. Силовики начали столкновения с бойцами «Сирийских демократических сил» (SDF). Согласно заявлению «Сил демократической Сирии» (СДС), в результате атаки погибли пять турецких военных, отмечает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что турецкое военное командование возобновило удары по сирийскому Рас-эль-Айну. В операции принимают участие наземные и военно-воздушные силы турецкой армии. Массивные удары наносятся по деревням, расположенным восточнее Рас-эль-Айна.