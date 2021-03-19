Apple оштрафовали в Бразилии за продажу гаджетов без зарядок

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Американская корпорация Apple оштрафована в Бразилии за продажу смартфонов без зарядных устройств и за несоответствие заявленным в рекламе характеристикам. Сумма штрафа составила 10,5 миллиона реалов, или порядка 1,9 миллиона долларов. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на Управление по защите прав потребителей города Сан-Паулу (Procon-S).

О намерении под угрозой штрафа обязать американскую компанию бесплатно предоставлять по требованию клиентов зарядные устройства, не входящие в комплектацию моделей iPhone 12, городской потребнадзор Сан-Паулу заявлял ещё 2 декабря. Также отмечалось, что в гарантийной документации Apple отказывает в гарантийном ремонте телефонов, использовавших для зарядки неоригинальные устройства, а также не возможность безопасного применения оригинальных устройств предыдущих поколений.

При этом регулятор не счёл убедительным довод компании о том, что исключив зарядку из комплекта поставки, она таким образом, дескать, сокращает объемы углеродных выбросов и электронного мусора, а также потребление природных ресурсов и ценных материалов.

Кроме того, по мнению бразильского ведомства, Apple водит потребителей в заблуждение несоответствием реальных и рекламных характеристик. Речь, вероятно, идёт о влагозащитных характеристиках: в рекламе iPhone 11 Pro подставляют под струю воды, заявляя, что он выдерживает погружение на глубину до четырёх метров в течение 30 секунд. В реальности же на поломки, полученные в подобных условиях, гарантия не распространяется.

Компания имеет право обжаловать решение госоргана в суде.

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