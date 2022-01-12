Апокалипсис сейчас: американцы узнали, как жил СССР в 1991-м

Американцы на себе ощутили, что такое товарный дефицит. Феномен, привычный для жителей бывших социалистических стран с их планово-распределительной экономикой, для жителей США был неведом даже в годы мировых войн. Единственный раз в истории, когда американцы стояли в очередях в магазинах, случился в годы Великой депрессии в начале 1930-х. Сегодня причина пустых полок в супермаркетах — не проблемы с перепроизводством, а нарушение логистических цепочек, вызванных неуклюжими попытками администрации Джо Байдена бороться с пандемией COVID-19. Разрушить цепочки передачи коронавируса Белому дому не удалось (число заболевших вчера побило мировой рекорд), а вот разорвать цепочки снабжения между производителем и магазинами – вполне.

То, о чем предупреждали экономисты, предвидевшие, что локдауны рано или поздно приведут к нынешней ситуации, наконец произошло.

Усугубляет ситуацию на товарном рынке то, что из-за несогласованных действий администрации Байдена по борьбе с пандемией в ряде штатов и городов производители не могут доставить свои товары в магазины даже при их наличии на складах.

Вперёд в СССР

Жители США, впервые на памяти многих поколений столкнувшиеся с понятием «дефицит», выкладывают в соцсети фотографии, как две капли воды напоминающие картинки из советских магазинов последних лет существования СССР. Тэг #BareShelvesBiden («ПустыеПолкиБайден»), напрямую увязывающий такую ситуацию на потребительском рынке с именем нынешнего президента, на этой неделе вошел в тренды в Twitter.

«Мы стали свидетелями апокалипсиса»,—оценивают происходящее блоггеры.

На самом деле, судя по фотографиям из американских супермаркетов, ситуация на потребительском рынке США все-таки весьма далека от тотального товарного голода, который задушил советскую экономику на рубеже 1980-90 годов. Какие-то группы товаров в самом деле образовали «дыры» на полках, и привыкшим к переизбытку предложения американским потребителям это в самом деле режет глаз.

Однако, как рассказала NEWS.ru американка молдавского происхождения Наталья, главная проблема, с которой покупатели столкнулись после Нового года, является не столько нехватка товаров как таковых, сколько невероятный, иногда двукратный, рост цен на них, произошедший одномоментно.

У меня сейчас ощущение сильнейшего дежавю – словно я вернулась в Кишинев начала 1992 года. Купить что-то было невозможно. Я меняла детские вещи на продукты на городском рынке и тем и кормилась. Я тогда уехала от затяжного кризиса в США, но кажется, он догнал меня и здесь, — рассказала она.

По свидетельству Натальи, отличия США-2022 от Молдавии 30-летней давности состоят в первую очередь в том, что товарного дефицита как такового нет – хотя по каким-то группам товаров в самом деле возникли перебои со снабжением, их нехватку вполне можно восполнить аналогичными или близкими по потребительским характеристикам продуктами (например, вместо оливкового масла использовать подсолнечное).

mpi34/www.imago-images.de/Global Look Press

Причем Наталья винит в таком положении не только нынешнюю демократическую администрацию, но и ее республиканского предшественника.

Мясо за одну неделю подорожало двоекратно, на сто процентов, а на некоторые товары, как на еду, так и на промтовары, вообще в разы. Подержанные авто стали дороже на 30 процентов. Все дешевые товары пропали в течение прошлого года из-за того, что их производили в Китае, а китайские товары обложили пошлиной еще при администрации Трампа, – говорит она.

В штате, где почти 30 лет живет Наталья, по ее наблюдениям цены на недвижимость за прошлый год выросли на сотни процентов, и на столько же выросла арендная плата для «тенантов» – съемщиков жилья.

Это вызвано тем, говорит собеседница NEWS.ru, что люди, спасая свои сбережения от самой высокой за десятилетия инфляции, вложили свои доллары в недвижимость, «сметя с полок» все свободные квартиры. Какие-то развалюхи, к которым средний американец побрезговал бы приблизиться еще пару лет назад, уходят сегодня по $300 тысяч.

То, что до пандемии считалось обычными товарами для среднего класса, быстро становится доступным только для богатых. Дом, машина, отпуск, сбережения – всё это уходит в славное прошлое. Получаешь зарплату, и всю её отдаёшь на оплату счетов за прошлый месяц. При этом всюду висят таблички о поиске работников – но бизнесы предлагают такие минимальные деньги, что никто не хочет за них работать, – делится своими наблюдениями жительница США.

Кризис в голубом вертолёте

Администрация США, естественно, доказывает, что наблюдаемый беспрецедентный товарный дефицит на самом деле носит не столь массовые масштабы, как это кажется «снизу», а имеющиеся трудности носят временный характер (терминология, словно скопированная из советских газет брежневского периода).

Накануне Рождественских каникул глава президентской администрации Рон Клайн вообще отрицал факт каких-либо нарушений в цепочке поставок.

Merry Christmas to all, and to this over-hyped narrative, a Good Night. https://t.co/bXnvrUFmea — Ronald Klain (@WHCOS) December 22, 2021

Всех с наступающим Рождеством. Желаю сказать «до свидания» излишнему нагнетанию паники вокруг ситуации со снабжением, – заявил он.

По мнению ряда американских экономистов, причиной текущей ситуации на потребительском рынке США стало не только нарушение товарно-производственных логистических цепочек, но и то, что за два года пандемии ежедневные расходы американцев существенно сократились (люди перестали ходить в рестораны, разлекательные заведения, спортивные события и т. д.), в то время как на их банковские счета пролился дождь правительственных выплат, известных как «вертолетные деньги».

Денежная масса M2 в США с декабря 2019 года выросла с $15,32 трлн до $21,43 трлн. Количество всех денег, которое было нажито в государстве за всю его историю, всего за два года увеличилось на 40%.

Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Эти «лишние» деньги население сейчас и тратит на скупку товаров, в первую очередь длительного пользования. Это снова вызывает ощущение «повторения пройденного» в Советском Союзе, где схожую ситуацию описывали термином «инфляционный навес». Власти СССР в январе 1991 года «решили» проблему методом разрубания «гордиева узла» – в одну ночь, без предупреждения, конфисковали у населения накопления в наличных 50- и 100-рублевых купюрах, отменив их обращение.

Вряд ли администрация США изучала печальный опыт последнего советского Кабмина, и тем более нельзя представить, что она решится на столь же радикальный шаг – всё-таки американская экономика не строится по командно-административной модели, как социалистическая. Но сегодня американские наблюдатели не видят каких-то способов вернуть страну в привычное состояние всеобщего благоденствия и призывают готовиться к затяжной «экономической зиме».

Американцы полагают, что ответственность за текущее положение дел несет в первую очередь администрация Байдена (отсюда и тег #BareShelvesBiden). Надо сказать, что Белый дом сам виноват в том, что имя его нынешнего хозяина стало ассоциироваться у населения с пустыми полками. В июне 2021 года Байден учредил специальную рабочую группу с задачей не допустить кризиса, о котором с самого начала пандемии предупреждали экономисты. Президент, по сути, сел в лужу, поторопившись объявить накануне новогодних каникул, что свою задачу рабочая группа выполнила.

Кризис, который нам прочили, не разразился. Товары перемещаются, подарки доставляются в срок, полки магазинов не пустуют, — объявил он тогда.

Президент США Джо Байден Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Дефицит от переизбытка

Ситуация, с которой столкнулись в 2021 году, и которая гарантированно продлится в 2022-м, США, не имеет прецедентов и поэтому экономисты отказываются предсказывать, какими могут быть сценарии выхода из нее, рассказал NEWS.ru экономист Никита Масленников.

Пандемия вызвала то, что получило название «контейнерного кризиса». Это когда на местах производство продолжается, но произведенные товары невозможно доставить до конечного потребителя, и производители вынуждены работать на склад. Это привело к парадоксальной ситуации, когда товарные запасы во всем мире растут, а магазинные полки пустуют, и, соответственно, растут цены у ритейлеров. Это совершенно новая реальность— резкий рост потребительской инфляции при отсутствии спада производства. Никита Масленников руководитель проектов по финансам ИНСОР руководитель проектов по финансам ИНСОР

Второй причиной «дефицита при избытке предложения» экономист называет программу количественных смягчений, которую ФРС США и другие центробанки запустили для поддержания экономики в условиях пандемии (те самые «ветролетные деньги»).

Поскольку экономическая теория прежде не сталкивалась с подобными ситуациями, все сценарии ее развития отличаются крайне высокой степенью неопределенности. Привычный способ борьбы с инфляцией – ужесточение кредитно-денежной политики – здесь может не сработать, так как ее результатом может стать недостимулирование экономики. В итоге дефицит будет нарастать, но уже не как следствие проблем с логистикой, а из-за недопроизводства, – поясняет он.