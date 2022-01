Апокалипсис сейчас: американцы узнали, как жил СССР в 1991-м

То, о чем предупреждали экономисты, предвидевшие, что локдауны рано или поздно приведут к нынешней ситуации, наконец произошло.

Усугубляет ситуацию на товарном рынке то, что из-за несогласованных действий администрации Байдена по борьбе с пандемией в ряде штатов и городов производители не могут доставить свои товары в магазины даже при их наличии на складах.

Жители США, впервые на памяти многих поколений столкнувшиеся с понятием «дефицит», выкладывают в соцсети фотографии, как две капли воды напоминающие картинки из советских магазинов последних лет существования СССР. Тэг #BareShelvesBiden («ПустыеПолкиБайден»), напрямую увязывающий такую ситуацию на потребительском рынке с именем нынешнего президента, на этой неделе вошел в тренды в Twitter.

«Мы стали свидетелями апокалипсиса»,—оценивают происходящее блоггеры.

На самом деле, судя по фотографиям из американских супермаркетов, ситуация на потребительском рынке США все-таки весьма далека от тотального товарного голода, который задушил советскую экономику на рубеже 1980-90 годов. Какие-то группы товаров в самом деле образовали «дыры» на полках, и привыкшим к переизбытку предложения американским потребителям это в самом деле режет глаз.

Однако, как рассказала NEWS.ru американка молдавского происхождения Наталья, главная проблема, с которой покупатели столкнулись после Нового года, является не столько нехватка товаров как таковых, сколько невероятный, иногда двукратный, рост цен на них, произошедший одномоментно.

По свидетельству Натальи, отличия США-2022 от Молдавии 30-летней давности состоят в первую очередь в том, что товарного дефицита как такового нет – хотя по каким-то группам товаров в самом деле возникли перебои со снабжением, их нехватку вполне можно восполнить аналогичными или близкими по потребительским характеристикам продуктами (например, вместо оливкового масла использовать подсолнечное).

Причем Наталья винит в таком положении не только нынешнюю демократическую администрацию, но и ее республиканского предшественника.

В штате, где почти 30 лет живет Наталья, по ее наблюдениям цены на недвижимость за прошлый год выросли на сотни процентов, и на столько же выросла арендная плата для «тенантов» – съемщиков жилья.

Это вызвано тем, говорит собеседница NEWS.ru, что люди, спасая свои сбережения от самой высокой за десятилетия инфляции, вложили свои доллары в недвижимость, «сметя с полок» все свободные квартиры. Какие-то развалюхи, к которым средний американец побрезговал бы приблизиться еще пару лет назад, уходят сегодня по $300 тысяч.

Администрация США, естественно, доказывает, что наблюдаемый беспрецедентный товарный дефицит на самом деле носит не столь массовые масштабы, как это кажется «снизу», а имеющиеся трудности носят временный характер (терминология, словно скопированная из советских газет брежневского периода).

Накануне Рождественских каникул глава президентской администрации Рон Клайн вообще отрицал факт каких-либо нарушений в цепочке поставок.