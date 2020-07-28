AP сообщило о распространении фейков о коронавирусе бывшими разведчиками РФ

https://static.news.ru/photo/ecdae562-d146-11ea-8f53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Два россиянина, работавшие на высоких должностях в разведке, распространяют недостоверную информацию о коронавирусе через англоязычные сайты. Фейки ориентированы на аудиторию США, где приближаются выборы президента.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники. Отмечается, что с конца мая по начало июля на трёх англоязычных сайтах размещено почти 150 статей, «вызывающих тревогу». Статьи о реакции на пандемию коронавируса в одних случаях поддерживали официальную Москву, в других — очерняли Вашингтон.

По данным собеседников АР, фейки распространял сайт агентства InfoRos.ru, которое, кроме своего, управляет сайтами Infobrics.org и OneWorld.press. Публикации активно распространяются через другие сайты для того, чтобы скрыть оригинальный источник информации и повысить их легитимность.

Денис Тюрин и Александр Старынский, управляющие InfoRos.ru, прежде работали в разведке, уточнил источник АР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мировой суд Тверского района Москвы выписал штраф главному редактору телеканала «Царьград» Дарье Токаревой. Причиной стало распространение фейков о коронавирусе. Размер взыскания составил 120 тысяч рублей. По данным суда, в статьях были процитированы слова эксперта, которые вызвали претензии у Роскомнадзора. Токареву признали виновной семь раз по различным материалам, она подавала апелляции, но её жалобы суд отклонил.