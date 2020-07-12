Главного редактора «Царьграда» оштрафовали за фейки о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/52d7b942-c442-11ea-9100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировой суд Тверского района Москвы выписал штраф главному редактору телеканала «Царьград» Дарье Токаревой. Причиной стало распространение фейков о коронавирусе. Размер взыскания составил 120 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу, что Токарева допустила распространение посредством сайта «Царьград» несоответствующей действительности информации о коронавирусной инфекции, в том числе о механизмах ее распространения и вакцинации от нее. Суд принял решение назначить ей наказание в виде штрафа по 60 тысяч рублей по каждому инциденту, — цитирует сообщение ТАСС.

По данным суда, в статьях были процитированы слова эксперта, которые вызвали претензии у Роскомнадзора. Они были опубликованы 25 и 26 марта, однако вскоре их удалили с сайта. Ведомство успело завести дело на Токареву и передало его в суд. Её признали виновной семь раз по различным материалам. Токарева подавала апелляции, но её жалобы суд отклонил.

В марте 2020 года, Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков. По словам представителей ведомства, это будет строго преследоваться по закону. Также они добавили, что специалисты ежедневно осуществляют мониторинг всех средств массовой информации, видеохостингов, социальных сетей и телерадиовещательных компаний, писал NEWS.ru.