Антрополог назвал войну «общественным строем» Афганистана

Профессор антропологии и социологии Женевского центра гуманитарных исследований Алессандро Монсутти рассказал об особенностях афганской политической культуры и предположил, что именно война поддерживает равновесие между фракциями в обществе. При этом эксперт не верит в масштабные этнические чистки, рассказал профессор изданию Lenta.ru.

Антрополог считает, что система союзов в Афганистане подвижная, фракции меняют партнёров в зависимости от ситуации. Он также согласился с тем, что война может никогда не закончиться.

Да, моя теория в некотором смысле это предполагает. Потому что война — это способ поддержания равновесия, способ сохранения баланса. Так что в некотором смысле война — это чуть ли не общественный строй, который воспроизводит сам себя, — заявил Монсутти.

Он добавил, что в Афганистане за последние 40 лет войн не было массовых убийств по этническому принципу, как, например, в Руанде. Он не исключает их появления, но считает, что устройство общества в стране не предрасполагает к этому.

Мы можем увидеть расправы над шиитами и жителями Панджшера, но я не думаю, что они приобретут систематический характер, — сказал Монсутти.

Ранее афганские силы сопротивления заявили о готовности к диалогу с талибами (движение запрещено в РФ). По мнению председателя поддерживающей афганское сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдулы Латифа Педрама, подходящей площадкой для диалога стал бы Таджикистан.