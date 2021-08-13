МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского Бе-200

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования «российскому и турецкому» народам в связи с крушением российского специального самолёта Бе-200 на юго-востоке республики во время тушения пожаров. Заявление опубликовано в официальном Twitter-аккаунте дипломата.

С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажей в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам. Их героические жертвы не будут забыты! — подчеркнул министр.

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О крушении российского Бе-200 стало известно днём 14 августа. Этот самолёт был арендован Турцией у российского Минобороны для тушения лесных пожаров. Вскоре после начала тушения связь с самолётом оборвалась.

На борту находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые указывали команде очаги пожаров. Выживших среди них нет. Российское ведомство направило на место происшествия комиссию, которая должна выяснить причины катастрофы.

Минобороны Турции, в свою очередь, направило самолёт и вертолёт на место крушения Бе-200 для проведения спасательных работ.

По информации «Известий», причиной произошедшего мог стать отказ двигателя. По другим данным, самолёт не успел набрать необходимую высоту после забора воды и врезался в скалы. В Минобороны РФ, наоборот, отметили, что Бе-200 потерпел крушение в Турции во время захода на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара.

В данный момент, по сообщениям турецких СМИ, спасатели прочёсывают местность в поисках тел членов экипажа. Информации об уцелевших пока нет.