МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского Бе-200
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
17:23, 14 августа 2021
Фото: twitter.com/TheDeadDistrict
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования «российскому и турецкому» народам в связи с крушением российского специального самолёта Бе-200 на юго-востоке республики во время тушения пожаров. Заявление опубликовано в официальном Twitter-аккаунте дипломата.
С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажей в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам. Их героические жертвы не будут забыты! — подчеркнул министр.
О крушении российского Бе-200 стало известно днём 14 августа. Этот самолёт был арендован Турцией у российского Минобороны для тушения лесных пожаров. Вскоре после начала тушения связь с самолётом оборвалась.
На борту находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые указывали команде очаги пожаров. Выживших среди них нет. Российское ведомство направило на место происшествия комиссию, которая должна выяснить причины катастрофы.
Минобороны Турции, в свою очередь, направило самолёт и вертолёт на место крушения Бе-200 для проведения спасательных работ.
По информации «Известий», причиной произошедшего мог стать отказ двигателя. По другим данным, самолёт не успел набрать необходимую высоту после забора воды и врезался в скалы. В Минобороны РФ, наоборот, отметили, что Бе-200 потерпел крушение в Турции во время захода на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара.
В данный момент, по сообщениям турецких СМИ, спасатели прочёсывают местность в поисках тел членов экипажа. Информации об уцелевших пока нет.