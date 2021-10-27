Анкара провела консультации с Баку по вопросам отношений с Ереваном

В вопросе взаимоотношений между Турцией и Арменией ведутся консультации с Азербайджаном. Об этом с интервью CNN Türk заявил глава МИД Турции Мевлют Чувашоглу. По его словам, с армянской стороны поступают определённые положительные месседжи по поводу открытия границ.

Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинский и Зангиланский районы Азербайджана я встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Мы внимательно обсудили эти вопросы. С армянской стороны исходят положительные сигналы. Мы неоднократно заявляли, что в вопросах отношений с Арменией будем действовать сообща с Азербайджаном, и эта наша позиция остаётся неизменной, — сказал министр.

По его словам, Баку после конфликта выступает с предложением заключить мирный договор с Ереваном. Однако на настоящий момент подобная инициатива не была поддержана.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван неоднократно заявлял о готовности к нормализации отношений с Анкарой. Этот вопрос также обсуждается с Москвой. Говоря о заявлениях Азербайджана и Турции по Зангезурскому коридору, он подчеркнул, что позиция Армении осталась неизменной — ни один вопрос в «коридорной» логике не обсуждается.

Ранее Алиев и Эрдоган заложили фундамент Зангезурского коридора, который поможет жителям Армении свободно перемещаться в Россию и по миру.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.