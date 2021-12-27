В HarperCollins изменили содержание книги о Путине по просьбе Усманова

Британское издательство HarperCollins внесло правки в несколько фрагментов книги журналистки Кэтрин Белтон «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешёл в наступление на Запад», в которых шла речь о российском миллиардере Алишере Усманове. Стороны смогли договориться об этом без вмешательства суда, сообщили РБК представители миллиардера.

В первой публикации книги, которая вышла в 2020-м, по словам Усманова, были указаны «недостоверные сведения» о его деятельности во главе ООО «Газпром Инвестхолдинг» с 2000 по 2014 год. В книге описывалось, как миллиардер якобы занимался махинациями с активами «Газпрома» для своего обогащения.

Утверждения, по словам представителя Усманова, были оспорены во внесудебном порядке, а для их подтверждения были предоставлены «убедительные доказательства». Какие именно аргументы были использованы, представитель бизнесмена не уточнил, — сообщает РБК.

В отредактированном варианте книги опровергается информация о том, что Усманов хотел «подкупить» британских политиков или «проникнуть» в местную политическую элиту. В новой версии нет утверждения о том, что бизнесмен является «доверенным лицом» Кремля.

В начале декабря холдинг USM, принадлежащий Усманову, продал пакет голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе «СОГАЗ». Долей в 45% акций в капитале «МФ Технологии», контролирующей 57% голосов VK, холдинг владел через «МегаФон».

Сумма сделки не раскрывается. Таким образом, структуры, связанные с «Газпромом», получают абсолютное большинство голосующих акций VK.