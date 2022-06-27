Аналитик оценил возможности стран национализировать СП-2 вслед за Германией Аналитик Кокин: Дании и Швеции национализация СП-2 ничего не даст

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода «Северный поток — 2»

Дания и Швеция могли бы национализировать часть газопровода «Северный поток — 2», как уже предложили в Германии, но им это ничего не даст, сообщил главный аналитик по нефтегазовому сектору «Открытие Инвестиции» Алексей Кокин. В разговоре с журналом «Компания» он объяснил, что у ФРГ под контролем точка входа газа, чего нет у других стран.

У немцев есть наземная точка входа газа, они быстро всё построят и наладят поставки. А что будут делать Дания и Швеция с куском трубы, который идёт в никуда и лежит на дне моря? — задался вопросом Кокин.

Он отметил, что «Северный поток — 2» проходит через территориальные воды Дании и Швеции, являющиеся при этом международными.

24 июня сообщалось, что Минфин ФРГ рассматривает возможность национализации проложенной на немецкой территории части «Северного потока — 2». Отмечается, что трубы могут использоваться для прокачки газа из плавучих терминалов для регазификации сжиженного природного газа. Однако, по сообщением немецких журналистов, такое решение может привести к ряду экологических и юридических проблем. Помимо этого, в Германии также опасаются и реакции России.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что торопиться с оценками такого шага ФРГ пока не стоит. Юристы должны сначала дать правовую оценку таким действиям, если они будут реализованы, отметил он.