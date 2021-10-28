Аналитик оценил последствия применения беспилотников Bayraktar в Донбассе

Применение Украиной беспилотников Bayraktar способно привести к трагическим последствиям. Беспилотники способны бомбить объекты гражданской инфраструктуры, что в условиях надвигающейся зимы и при отсутствии сил ПВО может оказаться критичным для Донбасса. Об этом в интервью порталу «Украина.ру» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

По мнению эксперта, у ДНР и ЛНР нет адекватных средств противовоздушной обороны, и это означает , что украинские войска получат господство в воздухе. Это может иметь определённый пропагандистский эффект и отвлечёт жителей Украины от ошибок команды президента Зеленского, одновременно это поставит Россию перед необходимостью военного вмешательства в конфликт. В свою очередь такой сценарий развития событий способен привести к очередному санкционному давлению Запада, которое может отразиться и на ситуации с «Северным потоком — 2».

С другой стороны, Россия могла бы создать над Донбассом бесполётную зону, разместив в Ростовской области ЗРК С-400 и современные комплексы радиоэлектронной борьбы, однако необходимо просчитать политические последствия такого шага. В итоге это может кончиться полноценным вооружённым конфликтом между странами.

Как ни катастрофичен и ни парадоксален сценарий войны России и Украины, мы не можем сбрасывать его со счетов, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины впервые применили ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, тем самым прямо нарушив Минские соглашения. Как утверждается, ракета с БПЛА была запущена по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком. Генштаб ВСУ подтвердил применение беспилотных летательных аппаратов при уничтожении артиллерии противника, однако министр обороны Украины Андрей Таран впоследствии опроверг эти данные, заявив, что Москва пытается обвинить Киев в нарушении Минских договорённостей. Он также назвал постановочным распространяющееся в Сети видео обстрела.