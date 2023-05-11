Аналитик объяснил реакцию президента Грузии на безвизовый режим с Россией Аналитик Анджапаридзе объяснил реакцию лидера Грузии на безвизовый режим с РФ зависимостью от Запада

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Негативная реакция президента Грузии Саломе Зурабишвили на введение президентом России Владимиром Путиным безвизового режима между государствами связана в первую очередь с зависимостью от Запада, считает грузинский аналитик Заал Анджапаридзе. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», он отметил, что грузинский лидер является русофобом и прозападным политиком, поэтому любое решение Москвы воспринимается в штыки. При этом говорить о реакции местных жителей на данный момент рано, уточнил эксперт.

Пока трудно судить о реакции общества. Чтобы узнать точный ответ, надо произвести замер общественного мнения, который, я уверен, будет произведен после того, как все это вступит в силу и люди ощутят их последствия, — рассказал Анджапаридзе.

По словам аналитика, ожидать иной реакции от президента Грузии не следовало. Он отметил, что Зурабишвили таким образом пытается заработать политические очки. В социальных сетях на данный момент мнение общественности разделилось, а оппозиция готовит акции протеста, чтобы обвинить действующую партию в пророссийской ориентации.

Эксперт добавил, что возобновление прямого авиасообщения и безвизового режима будет удобно для проживающих в России грузин, а также для местных, у которых в РФ живут родственники. Аналитик подчеркнул, что принятые Путиным меры при этом не смогут решить все проблемы, которые привели к разрыву дипломатических отношений.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Теперь грузины могут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней. Вместе с тем снят запрет для российских компаний на полеты в Грузию.

В ответ на это президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в социальных сетях, что считает отмену визового режима со стороны России и восстановление прямого авиасообщения неприемлемыми в связи с украинским кризисом. По ее словам, такой шаг со стороны Москвы является провокацией.