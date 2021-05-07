Anadolu: США хотят загнать Россию обратно в 90-е

https://static.news.ru/photo/1a9ed166-afe0-11eb-a3ae-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Журналист турецкого информационного агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу заявил, что Соединённые Штаты Америки мечтают, чтобы Россия снова стала замкнутой страной, как это было в период нахождения у власти первого президента РФ Бориса Ельцина. Западные страны хотят загнать Москву обратно в 90-е

Кемалоглу отметил , что Вашингтон хочет помешать развитию сотрудничества между Москвой и Анкарой и для этого вводит санкции против России. Власти США при этом утверждают, что нацелены на партнёрство с РФ исходя из своих интересов, добавил он. Журналист напомнил о давлении, которое Соединённые Штаты оказывают на Евросоюз с целью не допустить реализации проекта «Северный поток — 2», и об одновременном увеличении закупок нефти у России американской стороной в 2020 году.

Турецкий журналист считает, что недавние высылки российских дипломатов из Чехии и Болгарии являются результатом действий Вашингтона, который таким образом пытался наказать Москву. Кемалоглу указал, что США хотят снизить активность РФ на мировой арене. Журналист предположил, что Соединённым Штатам этого не удастся сделать, так как Россия сохраняет значительные возможности в военной, космической и энергетической сферах.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом не хочет принимать дополнительные ограничительные меры в отношении России. При этом она добавила, что Вашингтон оставляет за собой это право.