Журналист турецкого информационного агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу заявил, что Соединённые Штаты Америки мечтают, чтобы Россия снова стала замкнутой страной, как это было в период нахождения у власти первого президента РФ Бориса Ельцина. Западные страны хотят загнать Москву обратно в 90-е
Кемалоглу
Турецкий журналист считает, что недавние высылки российских дипломатов из Чехии и Болгарии являются результатом действий Вашингтона, который таким образом пытался наказать Москву. Кемалоглу указал, что США хотят снизить активность РФ на мировой арене. Журналист предположил, что Соединённым Штатам этого не удастся сделать, так как Россия сохраняет значительные возможности в военной, космической и энергетической сферах.
Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом не хочет принимать дополнительные ограничительные меры в отношении России. При этом она добавила, что Вашингтон оставляет за собой это право.