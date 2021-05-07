Amnesty International снова назвала Навального узником совести

https://static.news.ru/photo/af1a1472-af4a-11eb-abfb-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционер Алексей Навальный снова получил статус узника совести от международной правозащитной организации Amnesty International, сообщается на её сайте. При этом в AI подчеркнули, что не поддерживают взглядов россиянина.

В организации потребовали немедленно и без оговорок отпустить Навального из колонии, где он сейчас содержится.

Это означает, что, подтверждая статус Навального как узника совести, мы не одобряем его политическую программу, а настоятельно подчёркиваем необходимость признания российскими властями его прав, включая доступ к независимой медицинской помощи, — отмечается в заявлении правозащитников.

Организация также принесла извинения за негативное влияние, оказанное на Навального и других выступающих за его свободу активистов как в России, так и за границей из-за отзыва статуса узника совести у оппозиционера.

О намерении AI изменить своё решение говорил 7 мая соратник Навального Леонид Волков в ходе выступления перед комитетом по иностранным делам палаты общин Канады. Однако он говорил, что организация собирается выпустить соответствующий пресс-релиз только 12 мая, так как экспертам нужно время на изучение того, «как на неё (организацию. — NEWS.ru) могла повлиять российская кампания по дезинформации», передаёт Reuters.

В феврале Amnesty International сообщила, что больше не может считать политика Алексея Навального узником совести из-за его высказываний середины 2000-х годов. При этом правозащитники сообщили, что запросы в организацию о проверке слов оппозиционера могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах. По данным СМИ, к этой атаке может быть причастна сеть сотрудников RT.

Amnesty International признала Навального узником совести 17 января. Причиной стал его арест на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии. В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.